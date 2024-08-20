За два дні після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про розміщення приблизно третини своїх військ уздовж кордону з Україною, білоруські війська розгорнули там авіацію та сили ППО, повідомили в АР.

Білорусь розмістила ППО й авіацію на кордоні з Україною

За словами генерал-майора ЗС Білорусі Андрія Лук’яновича, білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу, що своєю чергою "значно посилює оборону."

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Лукашенко заявляв, що до Білорусі, зокрема з Росії, перемістилися чимало "літальних апаратів" і підрозділів сухопутних військ.

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Президент Білорусі вважає, що українські війська начебто перебувають на кордоні через упевненість Києва у наступі Путіна з території Білорусі.

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", – стверджує Лукашенко.

Раніше він заявив, що Росія в разі агресії щодо Білорусі введе в його країну свої війська для надання військової підтримки.

Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула на кордон з Україною майже третину армії

За словами Лукашенка, він змушений був перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

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Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.