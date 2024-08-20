В неділю українські війська зруйнували критично важливий автомобільний міст у Курській області Росії, залишивши російські війська та цивільних на території розміром приблизно з Люксембург фактично відрізаними від шляху до втечі чи надходження підкріплень.

Російські мілблогери та українські ЗМІ визнають, що переправа у селі Кариж тепер непридатна, а російська влада в регіоні попередила цивільних, що пересування через річку на південь стало неможливим. Невідомо, за допомогою чого вдалося вивести з ладу міст.

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Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) після вторгнення 6 серпня в Курську область Росії використовують групи підривників спецназу, керовані ракети великої дальності та авіацію для ударів по російських дорогах і транспортній інфраструктурі.

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Обсаджений деревами водний шлях, що звивається в низині - річка Сейм - і територія навколо неї є непрохідними для транспортних засобів, окрім місця, де розташований міст.

Внаслідок удару 16 серпня в мосту виникла двометрова діра, що унеможливило рух транспортних засобів. Міст знаходиться приблизно за 5,5 кілометра на схід від Карижа, поблизу села Жданне.

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Скрін-кадр відео з безпілотника ВПС України опубліковано в неділю. Речник ПС ЗСУ Микола Олещук сказав, що на знімку - влучання бомби у важливий автомобільний міст у Росії. Експерти Kyiv Post геолокували зображення - це міст через річку Сейм на північ від села Жданне Курської області Росії.

Представник ВПС України повідомив, що було зафіксоване точне влучання керованої авіаційної бомби. Геолокація підтверджує місце знімків – Жданне та річка Сейм.

Підрозділи далекобійної артилерії ЗСУ з 12 по 15 серпня обстрілювали з американських реактивних систем залпового вогню (GMLRS) третій міст через Сейм біля села Глушково, приблизно за 8 кілометрів на схід від Жванного.

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Снаряди пробили щонайменше чотири великі отвори в залізобетонному полотні мосту, а 16 серпня міст остаточно знесла авіаційна керована бомба, повідомив представник ВПС України.

Знімки з супутників і дронів, переглянуті Kyiv Post і геолоковані на Глушково, показали північний кінець мосту, який планується знести. Стано на ранок понеділка українські ЗМІ та російські мілблогери повідомляли, що зруйновані три мости залишили близько 80 російських сіл на території, що межує з Україною, без сполучення з північними та східними районами. Російські цивільні та військові намагалися евакуюватися в безпечне місце на невеликих човнах, повідомляв УНІАН.

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Липневі звіти та супутникові знімки показали, що російські війська побудували понтонний міст через Сейм за три кілометри на схід від Глушкова. У понеділок не було зрозуміло, чи цей міст досі цілий, але джерела стверджують, що він був атакований українськими силами.

Відповідно до заяви ЗСУ в п'ятницю, після початку наступу на Росію 6 серпня Україна окупувала близько 1150 квадратних кілометрів російської території. Напевно, ця цифра зросла, оскільки українські війська все ще просувалися протягом вихідних, долаючи слабкий опір.

Фото, опубліковане проросійським мілблогером «Военний Осведомитель», на якому видно зруйнований проліт мосту через річку Сейм біля села Кариж після удару української авіації. Інші інформаційні платформи підтвердили пошкодження.

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Якщо ЗСУ отримають контроль над частиною Курської області, яка зараз відрізана від решти Росії внаслідок наступу та після руйнування трьох мостів, територія РФ, яка зараз контролюється військами Києва, збільшиться майже вдвічі.

Не зрозуміло, скільки російських військ і військової техніки, якщо така є, все ще перебуває на ізольованій території.

Згідно з повідомленнями російських цивільних, у суботу російські війська залишили село Тьоткіно, розташоване поблизу кордону з Україною та всередині ізольованої частини Курської області.

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За словами біців української механізованої піхоти, з якими в неділю в російському місті Суджа поспілкувався кореспондент Kyiv Post, бої тривали на захід від села Коренево та в точках приблизно за 20-40 кілометрів на північ від українського кордону, а також на схід від Суджі.

Зображення Kyiv Post, на якому видно течію річки Сейм на південному заході Курської області Росії. Три автомобільні мости з’єднують ці російські території площею 20 х 60 км до точок півночі. Українські далекобійні удари в неділю вдень знищили останній міст, що стоїть на цій ділянці Сейму, на околицях села Кариж (ліворуч, обведено).

Військовослужбовці ЗСУ заявили, що загалом опір військ РФ в Курській області все ще виглядає обмеженим і неорганізованим. Командир батальйону ЗСУ зазначив, що за два тижні боїв його формування так і не зустріло добре організованої російської оборони.

Військовий аналітик Дональд Хілл у щотижневому звіті від 19 серпня визначив села Крем’яне, Журавлі, Новосьоловка, Погребки, Новосеницьке, Осипова Лука, Белиця та Мартинівка як поточні або нещодавні осередки бойових дій на Курському напрямку, а російські контратаки зосереджені на східному фланзі українського виступу.

У неділю ФСБ наказала евакуювати мирних жителів районів Рильська та Льгова, що північніше лінії зіткнення. Щонайменше 120 000 російських цивільних самостійно виїхали з Курської області, а влада евакуювала ще близько 60 000, написав Хілл.

Минулими вихідними українські групи БПЛА означили потужну присутність FPV-дронів вздовж шосе E38 - головної логістичної артерії, що з’єднує прифронтові міста Рильськ і Льгов із обласним центром Курськ. Російські мілблогери заявили, що дорога стала «зоною вбивства FPV».

Вивчені Kyiv Post дані, що є у відкритому доступі, показали принаймні шість мобільних підрозділів безпілотників ЗСУ, які діють у Курській області, серед яких є підрозділи полку «Пташки Мадяр» і 501-го батальйону морської піхоти.

Російські військовополонені, нещодавно захоплені українськими військами, розповіли, що стикнулися з масованою артилерією та безпілотниками, якими їх обстрілювали ЗСУ

Карта, опублікована прокремлівською інформаційною платформою «Агентство», показує розташування знесених мостів через річку Сейм і ізольовану територію, яка все ще контролюється російськими військами, площею близько 700 квадратних кілометрів.

Російський військовополонений рядовий Александр Бєляєв, зв’язківець 17-го мотострілецького батальйону, розповів українському військовому кореспонденту Юрію Бутусову, що його підрозділ потрапив під обстріл з реактивної артилерії, внаслідок якого загинув його командир. За його словами, українські удари були спрямовані по російських штабах і командних пунктах.

Молодші офіцери та сержанти російської армії, які стояли на передових позиціях, залишили своїх підлеглих ще на початку українських атак, і моральний дух серед рядового складу його підрозділу був поганим, сказав Бєляєв.

Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо

Наступ ЗСУ на російський регіон триває з 6 серпня. Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

19 серпня Україна мала чергове поповнення так званого обмінного фонду внаслідок наступу ЗСУ.

18 серпня російські та українські телеграм-канали писали, що у Курській області ЗСУ пошкодили другий міст через річку Сейм – у селі Зване. До цього українська авіація зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

17 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військ у Курській області.

Минулого тижня Сирський заявив, що українські війська просунулися на один-три кілометри у районах Курської області.

Ця публікація є адаптованим перекладом статті експерта Kyiv Post Стефана Коршака, яка була опублікована на нашому сайті 19 серпня 2024 року.