Служба безпеки України повідомила про затримання 39-річного фельдшера станції екстреної медичної допомоги на Одещині, який готував ракетні удари Росії по регіону.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари Росії по Одещині

Федеральна служба безпеки Російської Федерації хотіла отримати координати розміщення особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також локації вогневих позицій ППО.

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На 39-річного фельдшера росіяни вийшли ще у квітні цього року, коли той публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

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Він збирав інформацію під час поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої. Отримані відомості зрадник відмічав на картах Google і відправляв скріншоти своєму куратору.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який готував ракетні удари Росії по Одещині

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Більше по темі СБУ викрила настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини РФ Він розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких намагався дискредитувати військово-політичне керівництво України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала ще двох колаборанток на Харківщині

Учора, 19 серпня, Служба безпеки України повідомила про затримання двох колаборанток із Харківщини, які співпрацювали з ворогом на початку повномасштабного вторгнення.

Мешканку міста Мерефи після того, як вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації в Куп'янську, призначили нібито бухгалтеркою управління фінансів.

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Ще однією колаборанткою виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.