Сьогодні, 20 серпня, Кабінет міністрів України виділив 24 млрд гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Скільки Кабмін виділив на закупівлю безпілотників для Сил оборони

Шмигаль наголосив, що Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він нагадав, що з ініціативи Президента України Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створили окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Advertisement

"Україна – перша держава у світі, яка завершує їх комплектування", наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що сучасна війна неможлива без армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. Держава вже законтрактувала 1 млн дронів, а 500 українських компаній виробляють БПЛА.

Кабмін підтримав проєкт про створення Сил безпілотних систем

Проєкт указу про створення Сил безпілотних систем напрацювало Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області
Більше по темі

Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області

За даними Генштабу, там росіяни зберігали нафту і нафтопродукти для своєї армії.

Такі сили сприятимуть посиленню української обороноздатності, а для втілення ініціативи Міністерство оборони підготувало та внесло на засіданні Уряду відповідний проєкт Закону України.

У травні Міноборони РФ опублікувало відео атаки українського морського дрона MAGURA V5, спорядженого зенітними ракетами Р-73.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ затримала ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України Київ
СБУ затримала ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України
Київ Пост
3г тому
Небесна кара. Як воює батальйон дронів 54-ї бригади ЗСУ на Донбасі ЕКСКЛЮЗИВ Дрони
Небесна кара. Як воює батальйон дронів 54-ї бригади ЗСУ на Донбасі
Сергій Костеж
3г тому
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області Росія
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області
Київ Пост
2д тому
Сили ППО збили вісім «шахедів» та п'ять ракет Київ
Сили ППО збили вісім «шахедів» та п'ять ракет
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Верховна Рада заборонила діяльність російської церкви в Україні
Далі » МОЗ затвердило склад Ради з відновлення "Охматдиту"