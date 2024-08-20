Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

За його словами, законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення

"Історичне рішення!" – написав Железняк.

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Прийнятий закон встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.

Закон також визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги та надає державним органам повноваження щодо взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

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Сьогодні Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив правки до відповідного законопроєкту.

Закон набирає чинності за 30 днів з дня його оприлюднення.

Згідно з даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.

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Релігійні організації матимуть час на розрив зв'язків із РПЦ

Російська церкву в Україні заборонили після того, як парламент ухвалив законопроєкт №8371. 

Українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців для розриву зв'язків із Москвою. 

Заборона РПЦ прописана у статті 3 нового закону. В разі підозри, що та чи інша релігійна організація співпрацює з РФ, буде проводитися експертиза.

У законі прописали всі нюанси, аби забезпечити конституційний лад у державі з точки зору релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування.

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

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