Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із Росією.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
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ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
За його словами, законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення
"Історичне рішення!" – написав Железняк.
Прийнятий закон встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.
Закон також визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги та надає державним органам повноваження щодо взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.
Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт про заборону УПЦ (МП)
Закон набирає чинності за 30 днів з дня його оприлюднення.
Згідно з даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.
Релігійні організації матимуть час на розрив зв'язків із РПЦ
Російська церкву в Україні заборонили після того, як парламент ухвалив законопроєкт №8371.
Українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців для розриву зв'язків із Москвою.
Заборона РПЦ прописана у статті 3 нового закону. В разі підозри, що та чи інша релігійна організація співпрацює з РФ, буде проводитися експертиза.
У законі прописали всі нюанси, аби забезпечити конституційний лад у державі з точки зору релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування.
Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.