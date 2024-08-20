Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

За його словами, законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення

"Історичне рішення!" – написав Железняк.

Advertisement

Прийнятий закон встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.

Закон також визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги та надає державним органам повноваження щодо взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Більше по темі Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт про заборону УПЦ (МП) Сьогодні Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив правки до відповідного законопроєкту.

Закон набирає чинності за 30 днів з дня його оприлюднення.

Згідно з даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.