20 серпня Міністерство охорони здоров’я затвердило персональний склад Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", повідомили в пресслужбі МОЗ.

Хто в складі Ради з відновлення "Охматдиту"

Відбір відбувся за принципом рейтингового голосування, упродовж якого були оцінені заявки кожної з 10 організацій-заявниць.

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За умовами другого етапу відбору подати заявки на участь у Раді могли представники громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування.

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"Таким чином, персональний склад Ради з відновлення повністю сформований і затверджений наказами Міністерства охорони здоров’я від 9 серпня 2024 року № 1415 та від 19 серпня 2024 року № 1458", – повідомили в МОЗ.

До Ради з контролю за дійсненням відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ увійшли такі представники:

Постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні Яко Сільє. Спеціаліст із охорони здоровʼя Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Ігор Кацитадзе. Радник-посланник посольства Литовської Республіки в Україні Донатас Буткус. Голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький. Член Ради директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн Галнафтогаз" Назар Купибіда. Директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика" Юлія Висоцька. Начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ Євгеній Гончар. Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ Олена Ларіна. Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки" В’ячеслав Биков. Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко. Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко. Заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України Тарас Лилик. Віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів" Світлана Рева. Голова правління ГС "Українська академія педіатричних спеціальностей" Марина Маменко. Президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука" Наталія Оніпко.

20 серпня відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради, на якому буде розглянуто поетапний план відновлення лікарні й будуть надані рекомендації щодо його втілення.

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Ляшко призначив виконувача обовʼязків директора "Охматдиту"

Ним став Олександр Урін, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні.

Генерального директора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які пов'язані з відновленням лікарні.

На початку серпня навколо відновлення лікарні виник скандал.

Журналісти видання "Наші гроші" писали, що тендер на відбудову "Охматдиту" виграла компанія "Буд-технолоджі", яка запропонувала одну з найвищих цін. 16 серпня в медзакладі заявили, що благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні. Йдеться про 378 мільйонів гривень.