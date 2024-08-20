Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт про позбавлення держнагород за підтримку РФ.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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ВРУ ухвалила законопроєкт про позбавлення держнагород за підтримку РФ

За його словами, законопроєкт підтримали 341 депутат.

Документ вдосконалює законодавство України про позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують Росію.

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Проєкт пропонує встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

Особа можуть позбавити державної нагороди України за обвинувальним вироком суду або рішенням РНБО. Позбавлені державних нагород України втрачають право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами.