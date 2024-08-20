"Фейкове "запорозьке військо" не має жодного стосунку ані до українського народу, ані до українських військових традицій, і є одним з підрозділів окупаційної армії РФ на території України", – наголосили в Центрі.

У ЦПД наголосили що подібними акціями Росія вкотре намагається привласнити українську історію та паразитувати на ній.

Новостворене військо є справжнім та православним, а хоругву освятили священники РПЦ. Військо буде служити на ТОТ України.

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"У тимчасово окупованому Бердянську росіяни влаштували шоу – показове "відродження вірного Росії запорозького козацького війська", – пояснили в ЦПД.

РФ створило підрозділи нібито запорозьких козаків у Бердянську, що нестимуть службу на ТОТ, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Росія може готувати провокацію з використанням хімічної зброї

Російська окупаційна армія може готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме зараз вони поширюють повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь.

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Пропаганда РФ почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння.

Такі дії росіян можуть свідчити про підготовку російськими спецслужбами провокацій для звинувачення України.

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У червні Кремль почав активно поширювати у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.