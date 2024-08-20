20 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомили у ВАКС.
Коли буде розгляд справи Всеволода Князєва
Його звинуватили у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ, тобто одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
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ВАКС постановив призначити розгляд вказаної справи по суті на 28 серпня 2024 року.
Водночас колегія суддів ВАКС відмовила захисникам Князєва у зміні запобіжного заходу.
Справа Всеволода Князєва – що відомо
У грудні 2023 року Печерський районний суд Києва визнав винним ексголову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф у розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн.
11 липня 2024 року ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області.
17 липня ВАКС продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.
6 серпня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Князєва Всеволода Сергійовича з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду