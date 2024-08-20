20 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомили у ВАКС.

Коли буде розгляд справи Всеволода Князєва

Його звинуватили у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ, тобто одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

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ВАКС постановив призначити розгляд вказаної справи по суті на 28 серпня 2024 року.

Водночас колегія суддів ВАКС відмовила захисникам Князєва у зміні запобіжного заходу.