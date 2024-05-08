Українські виконавиці Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria матимуть змогу змагатися за перемогу на конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме.

Про це повідомив Укрінформ.

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З 15 учасників до гранд-фіналу також потрапили представники Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії, Люксембургу.

 

Фото: Eurovision World

Фото: Eurovision World

Прогнози букмекерів

Нагадаємо, що наприкінці лютого OLBG, спільнота букмекерської платформи зі Сполученого Королівства, спрогнозувала Україну як ймовірного переможця. 
Проте після проведення півфіналу конкурсу на сайті Eurovision World позиція України змінилася. Тепер її випереджають Хорватія, Швейцарія та Італія.

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Teresa & Maria - що варто знати

Цьогорічний представник від України — дует Аlyona Аlyona та Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria". У нацвідборі вони отримали найбільшу кількість балів від глядачів та суддів. 

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Текст пісні Teresa & Maria містить символіку образів матері Терези та Діви Марії. Номер поставила українська режисерка, номінантка на "Ґреммі" за найкраще музичне відео Таня Муіньо.

Це не перша спроба Jerry Heil взяти участь у європейському пісенному конкурсі. Співачка вже двічі намагалася потрапити на "Євробачення".

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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