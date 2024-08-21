Кабінет Міністрів України запровадив посади заступників голів обласних і військових адміністрацій з питань європейської інтеграції, повідомив Укрінформ, цитуючи віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. 

В областях та містах України з’являться відповідальні за євроінтеграцію

"Це не представницькі функції. Це конкретний менеджмент, конкретне управління коштами, ресурсами й пріоритетами", – наголосила Стефанішина.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За її словами, це посприяє формуванню бюджету воєнного часу та структуризації фінансових потреб у комунікації з міжнародними партнерами.

Advertisement

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала створення посад відповідальних за євроінтеграцію на місцевому рівні, зауваживши, що "євроінтеграція має рухатися не тільки зверху, а й знизу".

"Хочу навести кілька конкретних прикладів того, як ми плануємо далі підтримувати ці зусилля: ми створимо такий інституційний інструмент для того, щоб і премʼєр-міністр, і Рада могли отримати підтримку з питань євроінтеграції", – пояснила Матернова.

Україна може отримати ще ЗРК IRIS-T та танки Leopard – скільки і коли
Більше по темі

Україна може отримати ще ЗРК IRIS-T та танки Leopard – скільки і коли

До кінця цього року та наступного ФРН планує передати Україні ще кілька систем ППО, танків, САУ та боєприпаси.

Вона додала, що головним організатором стане Литва, а інші країни ЄС теж  братимуть у цьому участь.

Advertisement

Україна просувається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року

Стефанішина зазначила, що Україна наразі рухається до відкриття перших переговорних розділів із ЄС на початку 2025 року, і що зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

Київ уже пройшов кілька раундів загальних оцінок із Брюсселем і розпочав фактичний переговорний процес із блоку державних закупівель.

Багато залежить від того, наскільки швидко Україна зможе інтегрувати у свою правову систему правила, які дозволяють бути в ринку ЄС.

Рада ЄС 21 червня затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершилося головування Бельгії в Раді ЄС. 

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Україна ратифікувала Римський статут Міжнародні відносини
Україна ратифікувала Римський статут
Київ Пост
5г тому
Зеленському відмовили в допомозі щодо повернення українських чоловіків додому Європа
Зеленському відмовили в допомозі щодо повернення українських чоловіків додому
Київ Пост
1д тому
Україна може отримати ще ЗРК IRIS-T та танки Leopard – скільки і коли Європа
Україна може отримати ще ЗРК IRIS-T та танки Leopard – скільки і коли
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Україна запустила панель для моніторингу виконання програми Ukraine Facility Європейський Союз
Україна запустила панель для моніторингу виконання програми Ukraine Facility
Київ Пост
сер. 16
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни створили чергову окупаційну структуру на Херсонщині
Далі » СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на заводи БпЛА на Дніпропетровщині