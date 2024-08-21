Кабінет Міністрів України запровадив посади заступників голів обласних і військових адміністрацій з питань європейської інтеграції, повідомив Укрінформ, цитуючи віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

В областях та містах України з’являться відповідальні за євроінтеграцію

"Це не представницькі функції. Це конкретний менеджмент, конкретне управління коштами, ресурсами й пріоритетами", – наголосила Стефанішина.

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За її словами, це посприяє формуванню бюджету воєнного часу та структуризації фінансових потреб у комунікації з міжнародними партнерами.

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Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала створення посад відповідальних за євроінтеграцію на місцевому рівні, зауваживши, що "євроінтеграція має рухатися не тільки зверху, а й знизу".

"Хочу навести кілька конкретних прикладів того, як ми плануємо далі підтримувати ці зусилля: ми створимо такий інституційний інструмент для того, щоб і премʼєр-міністр, і Рада могли отримати підтримку з питань євроінтеграції", – пояснила Матернова.

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Вона додала, що головним організатором стане Литва, а інші країни ЄС теж братимуть у цьому участь.

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Україна просувається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року

Стефанішина зазначила, що Україна наразі рухається до відкриття перших переговорних розділів із ЄС на початку 2025 року, і що зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

Київ уже пройшов кілька раундів загальних оцінок із Брюсселем і розпочав фактичний переговорний процес із блоку державних закупівель.

Багато залежить від того, наскільки швидко Україна зможе інтегрувати у свою правову систему правила, які дозволяють бути в ринку ЄС.

Рада ЄС 21 червня затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершилося головування Бельгії в Раді ЄС.