Україна веде консультації щодо повернення українських громадян із ворожого полону за допомогою партнерів, повідомив Укрінформ, цитуючи уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця.

Україна веде консультації щодо обміну полоненими з РФ – подробиці

Омбудсмен зазначив, що Україна завжди виступала і продовжує виступати з ініціативами, які можуть повернути наших громадян з російського полону.

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"Публічно я заявляв, що після початку військової операції на території Курської області була проявлена ініціатива з російської сторони. Поки це все, що я можу сказати. Коли прийде час і фізично українські громадяни повернуться з російського полону, ви про це точно дізнаєтеся", – зауважив Лубінець.

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Він запевнив, що Україна за допомогою партнерів робить для цього все можливе, питання повернення українців з полону постійно обговорюється під час робочих зустрічей щодо імплементації четвертого пункту Формули миру.

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Лубінець ухилився від відповіді на запитання, чи вдалося досягти домовленості про обмін із російським омбудсменом, пославшися на чутливість процесу.

"Поки станом на зараз я вам кажу про те, що процес триває. Він тривав до цього, триває і після початку Курської операції. Чи є якісь більш активні перемовини? Це не перемовини, це консультації – назвемо це так, за допомогою наших партнерів. Так, вони відбуваються", – пояснив омбудсмен.

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Україна розширила переговорну групу з обмінів полоненими

До розширеного складу переговорної групи України, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими, ввійдуть представники шістьох нових структур, зокрема Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, Збройних сил України та Офісу омбудсмена.

15 серпня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, обмін полоненими.