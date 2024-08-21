Сьогодні, 21 серпня, на території Росії стався масовий збій, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА та сервіс Downdetector.
У Росії не працює низка онлайн-сервісів
Наразі відомо про збої у таких месенджерах:
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- Телеграм;
- WhatsApp;
- Discord.
Також постраждали ігрові та стримінгові сервіси Steam і Twitch. Не працює також онлайн-енциклопедія Вікіпедія.
Зафіксовано проблеми й у роботі ресурсу "Сбой.рф", який якраз і дозволяє відстежувати технічні збої в роботі різноманітних сервісів.
Раніше цього тижня росіяни мали проблеми з доступом до Телеграму через поширення чуток про те, що влада РФ готується заблокувати месенджер.
Роскомнадзор сьогодні заблокував доступ до сайту АSTRА. Як потім це пояснили в службі, це пов'язано з поширенням нібито недостовірних суспільно важливих даних.
Однак доступ до сайту досі зберігся з території Росії за умови використання VPN.
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Збої інтернет-сервісів у Росії – що відомо
8 серпня в Росії масово скаржилися на збій у роботі відеохостингу YouTube.
Сервіс не працював як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет. Програма YouTube на телевізорі також відмовлялася працювати.
У мобільного оператора "Хвиля" до 8 ранку YouTube функціонував, але згодом теж почав зазнавати збоїв.
23 липня Головне управління розвідки України почало масовану кібератаку на банки Росії, що призупинила або ускладнила роботу їхніх систем, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.
Атака повпливала на роботу платіжних систем, мобільних додатків, особистих кабінетів користувачів, а також систем оплати послуг у громадському транспорті.
Збої в роботі тоді зафіксували в системах "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.
За даними британської розвідки, в Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.