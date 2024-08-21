Раніше цього тижня росіяни мали проблеми з доступом до Телеграму через поширення чуток про те, що влада РФ готується заблокувати месенджер.

Зафіксовано проблеми й у роботі ресурсу "Сбой.рф", який якраз і дозволяє відстежувати технічні збої в роботі різноманітних сервісів.

Також постраждали ігрові та стримінгові сервіси Steam і Twitch. Не працює також онлайн-енциклопедія Вікіпедія.

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Наразі відомо про збої у таких месенджерах:

Сьогодні, 21 серпня, на території Росії стався масовий збій, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА та сервіс Downdetector.

У Генштабі України впевнено повідомляють про влучання в цілі, масштаб ураження ще уточнюється.

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Однак доступ до сайту досі зберігся з території Росії за умови використання VPN.

Роскомнадзор сьогодні заблокував доступ до сайту АSTRА. Як потім це пояснили в службі, це пов'язано з поширенням нібито недостовірних суспільно важливих даних.

Збої інтернет-сервісів у Росії – що відомо

8 серпня в Росії масово скаржилися на збій у роботі відеохостингу YouTube.

Сервіс не працював як через домашній інтернет у вебверсії, так і через мобільний інтернет. Програма YouTube на телевізорі також відмовлялася працювати.

У мобільного оператора "Хвиля" до 8 ранку YouTube функціонував, але згодом теж почав зазнавати збоїв.

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23 липня Головне управління розвідки України почало масовану кібератаку на банки Росії, що призупинила або ускладнила роботу їхніх систем, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Атака повпливала на роботу платіжних систем, мобільних додатків, особистих кабінетів користувачів, а також систем оплати послуг у громадському транспорті.

Збої в роботі тоді зафіксували в системах "Альфа-банку", "СберБанку", Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

За даними британської розвідки, в Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.