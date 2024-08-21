Сьогодні, 21 серпня, ліванське угрупування Хезболла атакувало за допомогою "рою безпілотників" військові пости в кібуці Аміад на півночі Ізраїлю, повідомили в Reuters.

Хезболла запустила на Ізраїль "рій безпілотників" – подробиці

Цей кібуц розташований приблизно за 22 кілометри від ліванського кордону, однак ізраїльські військові поки не можуть підтвердити факт нападу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Хезболла заявила, що напад був відповіддю за удар Ізраїлю по ліванському регіону Бекаа вночі.

17 серпня Ізраїль та бойовики ліванського угруповання Хезболла обмінялись авіаударами, що призвело до загибелі командира елітного підрозділу Хезболли та поранення двох солдатів ЦАХАЛу.

Advertisement

Хезболла може атакувати Ізраїль незалежно від Ірану

За даними американських чиновників за 8 серпня, Хезболла розраховує вдарити по Ізраїлю найближчим часом, поки Тегеран формує власну відповідь.

Завдяки територіальній близькості Лівану до Ізраїлю, Хезболла може діяти майже без попередження.

Підходи до подальших кроків між Іраном і Хезболлою можуть не повністю збігатися.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та Хезболли на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

Лідер Хезболли Хасан Насралла 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.