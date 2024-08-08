Хезболла може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, пише CNN.

Хезболла може вдарити по Ізраїлю незалежно від Ірану

За даними американських чиновників, Хезболла розраховує вдарити по Ізраїлю найближчим часом, поки Тегеран формує власну відповідь.

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"Іран зробив деякі, але не всі, приготування, які США очікують побачити перед великим нападом на Ізраїль", – пояснив військовий чиновник.

Завдяки територіальній близькості Лівану до Ізраїлю, Хезболла може діяти майже без попередження.

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Наразі невідомо, як саме Іран і Хезболла координують свої дії.

За словами офіційних осіб, підходи до подальших кроків між Іраном і Хезболлою можуть не повністю збігатися.

Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – що відомо

Адміністрація чинного прехидента США Джо Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.

Сполучені Штати попередили Іран, що масштабна атака лише погіршить ситуацію в регіоні й призведе до прямої конфронтації.

Нині Тегеран дедалі більше поділяє позицію американських посадовців, хоча спершу її заперечував.

7 серпня Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації.

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Раніше Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та Хезболли на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

Лідер Хезболли Хасан Насралла 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.