РФ створює нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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Мета нових операцій полягає в переконані людей, які покинули Україну через війну, не повертатися.
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"Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників – так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України", – пояснили в ГУР.
За словами Скібіцького, антиукраїнська кампанія містить презентації різних художніх і документальних книжок про нібито злочини України на території Донецької і Луганської областей. Росіяни активно працюють із українськими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату війну.
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"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква - те, що використовується для того, щоб українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", – додав представник розвідки.
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