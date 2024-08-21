РФ створює нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

ГУР попередило про російське ІПСО проти біженців

Мета нових операцій полягає в переконані людей, які покинули Україну через війну, не повертатися.

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"Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників – так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України", – пояснили в ГУР.

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За словами Скібіцького, антиукраїнська кампанія містить презентації різних художніх і документальних книжок про нібито злочини України на території Донецької і Луганської областей. Росіяни активно працюють із українськими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату війну.

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"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква - те, що використовується для того, щоб українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", – додав представник розвідки.

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США попередили про хвилю дезінформації від РФ перед президентськими виборами

Кремль звертається до американців та комерційних піар-фірм у РФ для розповсюдження дезінформації про президентські перегони в США у 2024 році.

У Німеччині сформували підрозділ для запобігання російській дезінформації. Цільова група, спільна ініціатива міністерств внутрішніх справ, закордонних справ і юстиції, розпочне роботу з 10 спеціалізованих аналітиків, але потім їхню кількість збільшать до 20, й вони відповідатимуть за моніторинг і аналіз.

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