21 серпня литовський уряд ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року, пише Delfi.

Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців – подробиці

Посвідки на проживання діють до 4 березня 2025 року, але їх продовжили до 4 березня 2026 року.

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Рішення про продовження знизить адміністративне навантаження на фізичних осіб і співробітників Департаменту міграції та полегшить процес заміни посвідок на проживання.

Згідно з даними Delfi, департамент міграції Литви щодня реєструє близько 30−40 нових заявок на отримання дозволу на тимчасове проживання в країні. На кінець липня чинний дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали приблизно 44 тис. осіб.

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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців – що відомо

25 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2026 року.

Рішення не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

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Зокрема, метою пропагандистської операції стала дискредитація українських біженців.

На території ЄС тимчасовий механізм для захисту українських біженців запустили 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року. Тимчасовий захист – надзвичайний механізм Євросоюзу, який активується у виняткових обставинах, пов’язаних із масовим напливом біженців. 

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