Російські Телеграм-канали поширюють фейк, що буцімто Збройні Сили України (ЗСУ) здійснили хімічну атаку по позиціях військ РФ у Курській області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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Росіяни вказують, що до хіматаки ЗСУ вдалися нібито через "неможливість прорвати" російську оборону.

"За словами ru-пропагандистів, українська армія, порушуючи норми міжнародного права, застосувала хімічну зброю по російських позиціях", - йдеться у повідомленні.

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У ЦПД наголошують, що ці повідомення є черговим фейком.

"По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти не наводять жодних доказів, що також є ознакою фейку", - пояснюють у Центрі.

Як зауважують у ЦПД, саме російські воєнкори час від часу поширюють відео, де зафільмовано застосування російськими військами хімічної зброї по українських позиціях.

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"Поширення подібних меседжів є частиною стратегії Кремля щодо інформаційної відповіді на події у Курській області", - сказано у повідомленні.

Тим часом, ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курської області. Наступ України в Курську область розпочався 6 серпня та триває досі.

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РФ оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Аналітики ISW вказують, що українські сили продовжили просування на південний схід від міста Суджа.

До того ж 19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково.