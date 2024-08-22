Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направили 37 обвинувачень щодо 61 особи. Наразі обвинувальні вироки вже отримали 10 осіб.

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У ДБР повідомили також, що доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень.

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Установлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.

«…зловживання деяких посадовців заради власної наживи ставлять під удар майбутнє країни, породжують недовіру та справедливе обурення громадян. Тому ДБР, у межах своїх повноважень, працює над забезпеченням законного та справедливого процесу мобілізації», – наголосили у пресслужбі відомства.

Більше по темі СБУ вилучила понад 1 мільйон доларів та зброю у керівників ТЦК на Київщині Служба безпеки України затримала керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на ухиленні від мобілізації.

Інфографіка: пресслужба ДБР

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Останні затримання працівників ТЦК - що варто знати

Нещодавно Служба безпеки України (СБУ) затримала керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК та СП та їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на схемі ухилення від мобілізації.

Тоді спільно з Офісом генерального прокурора, Міністерством оборони та Збройними силами України, СБУ ліквідувала схему ухилення від призову.

Про цей випадок відомо, що троє осіб, включаючи начальників ТЦК і їхнього спільника з Південного Кавказу, були затримані в Київській області. Під час обшуків у їхніх помешканнях і транспортних засобах знайшли понад 1,2 мільйона доларів, які були заховані у спеціальних тайниках.