За новим угорським законодавством право на державну підтримку матимуть ті українці, які родом з тих територій України, що безпосередньо постраждали від бойових дій після повномасштабного вторгнення Росії, пише ВВС.

У списку таких регіонів, який щомісяця буде відтепер оновлювати уряд Угорщини, є 13 регіонів України.

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Яка частина з 31-ї тисячі українців, які перебувають нині в Угорщині, постраждає від нового закону, невідомо.

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Найбільше від нового закону постраждають роми - чому

Правозахисники кажуть, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які після набуття чинності новим законом закриють.

Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство, і їм відмовили у наданні допомоги в інших країнах Європейського Союзу на тій підставі, що вони громадяни Угорщини.

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Агентство ООН у справах біженців заявило, що зміна закону означатиме, що приблизно 2000-3000 біженців «втратять доступ до безкоштовного житла».

«Багатьом людям дуже важко знайти альтернативу цьому житлу через брак коштів, а також через небажання власників здавати в оренду житло», – цитує видання заяву УВКБ ООН.

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«Для багатьох ця зміна призведе до втрати робочих місць і вплине на зарахування до школи, поставивши під загрозу позитивні досягнення інтеграції, досягнуті досі».

Згідно з новим законом, право на державну підтримку, яка включає безкоштовне житло та базову місячну суму, залишаються лише українці, які останнім часом офіційно проживали в Україні на території, яка «безпосередньо постраждала від бойових дій».

Урядова постанова №134 змінює законодавство, ухвалене у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тим часом

Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Напередодні, 21 серпня литовський уряд ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року. Відтак, посвідки на проживання діють до 4 березня 2025 року, але їх продовжили до 4 березня 2026 року.

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Раніше литовський уряд виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям у Литві.

Ми також писали про те, що Президент України Володимир Зеленський звертався з проханням до лідерів ЄС щодо допомоги в поверненні до України чоловіків призовного віку, але йому відмовили.

Тим часом, у своєму липневому Інфляційному звіті Національний банк України прогнозує, що протягом 2024 і 2025 років з України можуть виїхати близько 700 тис. громадян.