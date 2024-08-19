Підрозділи армії країни-агресора, які перебувають південніше, можуть опинитися в оточенні ЗСУ, орієнтовна площа якого становитиме майже 700 кв. кілометрів.

Як зазначається, жителі цього району в Курській області евакуювалися на човнах 18 серпня.

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Так, українські Сили оборони відрізали російські війська від шляхів постачання в Глушківському районі.

ЗСУ, ймовірно, знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Водночас український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що, знищивши міст, ЗСУ відрізали російські війська в Глушківському районі від шляхів логістичного постачання.

Бої в Курській області − що відомо

Для послаблення тиску росіян на Донбасі Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спланував три варіанти наступу на РФ.

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Наступ на регіон триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

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За словами Президента України, операція Сил оборони України в Курській області триває за планом, а українські захисники зміцнюють там свої позиції.

Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє.

До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.