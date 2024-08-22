Сьогодні, 22 серпня, удару зазнав пором "Кондро Трейдер" із паливними цистернами в порту "Кавказ" у Краснодарському краї в Росії, повідомив Телеграм-канал "Крымский ветер".

Удар по порому з паливними цистернами у порту Кавказ –подробиці

Спершу від Телеграм-каналу з'явилися повідомлення про займання порому.

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Згідно зі словами представників влади Краснодарського краю, під атакою опинився залізничний паром із паливними цистернами в порту "Кавказ", а на місці вже працюють швидка та інші служби.

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Водночас російський новинний Телеграм-канал АSTRА з посиланням на неназвані українські медіа зазначив, що удар нібито був здійснений по завантаженому паливом поромі "Акватрейдер", але інших підтверджень цієї інформації немає.