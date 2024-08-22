Сьогодні, 22 серпня, удару зазнав пором "Кондро Трейдер" із паливними цистернами в порту "Кавказ" у Краснодарському краї в Росії, повідомив Телеграм-канал "Крымский ветер".
Удар по порому з паливними цистернами у порту Кавказ –подробиці
Спершу від Телеграм-каналу з'явилися повідомлення про займання порому.
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Згідно зі словами представників влади Краснодарського краю, під атакою опинився залізничний паром із паливними цистернами в порту "Кавказ", а на місці вже працюють швидка та інші служби.
Водночас російський новинний Телеграм-канал АSTRА з посиланням на неназвані українські медіа зазначив, що удар нібито був здійснений по завантаженому паливом поромі "Акватрейдер", але інших підтверджень цієї інформації немає.
Оперативний штаб Краснодарського краю теж підтвердив удар і займання.
За даними Телеграм-каналів Bаzа і SHOT, ушкоджень зазнав пором "Конро Трейдер".
Наразі через удар по порому проїзд Керченським мостом закрито.
Згодом місцеві почали чути вибухи з порому "Кавказ". Як зазначається, ймовірною причиною стала детонація паливних цистерн.
За даними російського медіа "РИА Новости", влада Росії відправила пожежний ешелон у порт "Кавказ" для гасіння цистерн після удару по порому.
Український журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив про те, що ймовірно ураженим є пором "Конро Трейдер".
Він є єдиним великим поромом, що функціонував між Керчу та Росією.
За даними АSTRА, в момент атаки на пором у порту "Кавказ" на судні перебувало 5 осіб.
Як зазначив голова Терюкського району Кубані в Росії, на поромі було 30 цистерн з пальним.
Згодом, близько 18:50, надійшло повідомлення про те, що ушкоджений пором затонув, а доля екіпажу поки невідома.
Удари ЗСУ по Криму – що відомо
16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.
Телеграм-канал "Крымський ветер" також повідомив, що в Керчі над поромною переправою було видно дим. Крім того, є інформація про пожежу в районі Кам'янки під Сімферополем.
Окрім цього, біля Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим із Росією, у чергах на проїзд після його перекриття в ніч проти 16 серпня зібралося майже дві тисячі автомобілів. Час очікування – понад три години.
Бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу "Тунець" у тимчасово окупованому Криму. Вороже судно потопили у ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське.