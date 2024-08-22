Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня наступного року, повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Транспортний безвіз між Україною та Норвегією – подробиці

Наразі йдеться про продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів.

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Угода розповсюджується на транспорт, що відповідає стандартам екологічності Євро-5 та вище.

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Водії зобов’язані мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки. На борту також має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Під час засідання профільної комісії Україна домовилася з норвезькою стороною про збільшення кількості дозволів на перевезення в/з третіх країн на 40%. Українським водіям доступний "транспортний безвіз" з 37 державами, включно із країнами ЄС.

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Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що 3 липня Україна та Норвегія погодили можливість продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року.

У серпні відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.

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Транспортний безвіз, згідно з даними пресслужби Міністерства розвитку громад, допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему