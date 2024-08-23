Найвищий рівень небезпеки другого рівня (Чарлі) був оголошений командуванням НАТО на авіабазі Гайленкірхен, розташованої на заході Німеччини, пише FAZ.

На тлі загрози безпеці командування змушене було вживати заходів. Зокрема, персонал бази відправили по домах.

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Видання цитує речника авіабази, який розповів про те, що небезпека була оголошення через дані розвідки, які вказували на потенційну загрозу.

Він також наголосив на тому, що ці події не повинні викликати занепокоєння, а дії керівництва є виключно запобіжним заходом, «щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції».

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А протягом 2023 року літаки НАТО злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії.

Порушення повітряного простору Альянсу російською військовою авіацією були, як правило, короткочасними.

За інформацією видання, переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними.

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