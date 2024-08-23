У фото- та відеопривітаннях, оприлюднених у соцмережі Х, іноземні дипломати висловлюють захват силою українського духу, запевняють у підтримці й бажають Україні миру та процвітання, передає Укрінформ. «Сьогодні Україна святкує День Державного Прапора. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть у собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання!» - йдеться у привітанні посольства Японії в Україні. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сьогодні Україна святкує День прапора 🇺🇦. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть в собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання! #ДеньПрапора #Україна pic.twitter.com/aZb6bCTwE1 — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 23, 2024

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк оприлюднила фото, на якому вона загорнута в український прапор. «Дорогі українські друзі, вітаємо з Днем Державного Прапора! Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України. Все буде Україна», - написала дипломат.

Dear Ukrainian friends, congratulations on the Day of 🇺🇦 National Flag!



Victory will hoist your flag soon in every corner of Ukraine.



Все буде Україна💙💛 pic.twitter.com/v6AFZFoN0G — Annely Kolk (@AnnelyKolk) August 23, 2024

Очільник дипломатичного представництва Великої Британії в Україні Мартін Гарріс у своєму привітанні зазначив, що український прапор майорить по всьому Сполученому Королівству. Більше по темі Україна та Велика Британія продовжили безмитну торгівлю на 5 років До 2029 року передбачається скасування всіх увізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі.

Today is the Day of the Ukrainian Flag 🇺🇦 and it flies all over the UK. Above the West End of Edinburgh during this month’s @edfests , on King’s Parade in Cambridge, in Carbost on the Isle of Skye, in Whitehall in the heart of London. pic.twitter.com/Sd9D6KSCMq — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) August 23, 2024

«Сьогодні День Прапора України, і він майорить по всій Великій Британії. Над Вест-Ендом Единбурга протягом цього місяця, на Королівському параді в Кембриджі, у Карбості на острові Скай, у Вайтхоллі в центрі Лондона», - написав Гарріс. Advertisement Посольство Італії в Україні запевнило у твердій підтримці суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України. «Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України», - заявили італійські дипломати.

#23серпня🇺🇦Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї #свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України. pic.twitter.com/5e75edLIWA — Italy in Ukraine (@italyinukr) August 23, 2024

Посольство Швеції в Україні звернуло увагу на те, що шведський і український прапори мають однакові кольори. «З Днем Державного Прапора! Жовто-блакитні завжди разом», - зазначили у диппредставництві. Advertisement

Дипломати посольства Австрії в Україні оприлюднили спільне фото з українським прапором, на якому написали свої побажання українцям. «З нагоди Дня Державного Прапора України колектив посольства щиро вітає український народ. Ваш прапор є символом стійкості, і ми солідарні з вами. Нехай цей день надихне на єдність і силу для світлого майбутнього України», - зазначається у привітанні.

On the occasion of Ukraine's National Flag Day, the 🇦🇹 Embassy team extends its heartfelt congratulations to the Ukrainian people. Your flag is a symbol of resilience, and we stand with you in solidarity. May this day inspire unity and strength for the bright future of 🇺🇦! pic.twitter.com/gWj0chucac — Austria in Ukraine (@AustriaInUA) August 23, 2024

Представництво НАТО в Україні своє привітання проілюструвало фото з пам’ятними прапорцями на майдані Незалежності у Києві. «Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора – могутнього символу єдності, мужності та незламності українського народу», - акцентували у представництві Альянсу. Advertisement

Today Ukraine celebrates the National Flag Day – a powerful symbol of unity, courage, and the unwavering spirit of the Ukrainian people 🇺🇦 pic.twitter.com/qwMG23TbxD — NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) August 23, 2024

Заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло для привітання обрав фото Національного антарктичного наукового центру України з пінгвіном, яке вже стало вірусним. «Попередження: український прапор є скрізь, навіть там, де ви не очікували. Щасливого Дня Державного Прапора, Україно!» - написав дипломат.