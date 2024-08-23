У фото- та відеопривітаннях, оприлюднених у соцмережі Х, іноземні дипломати висловлюють захват силою українського духу, запевняють у підтримці й бажають Україні миру та процвітання, передає Укрінформ.

«Сьогодні Україна святкує День Державного Прапора. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть у собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання!» - йдеться у привітанні посольства Японії в Україні.

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Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк оприлюднила фото, на якому вона загорнута в український прапор. «Дорогі українські друзі, вітаємо з Днем Державного Прапора! Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України. Все буде Україна», - написала дипломат.

 

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Очільник дипломатичного представництва Великої Британії в Україні Мартін Гарріс у своєму привітанні зазначив, що український прапор майорить по всьому Сполученому Королівству.

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«Сьогодні День Прапора України, і він майорить по всій Великій Британії. Над Вест-Ендом Единбурга протягом цього місяця, на Королівському параді в Кембриджі, у Карбості на острові Скай, у Вайтхоллі в центрі Лондона», - написав Гарріс.

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Посольство Італії в Україні запевнило у твердій підтримці суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.

«Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України», - заявили італійські дипломати.

 

Посольство Швеції в Україні звернуло увагу на те, що шведський і український прапори мають однакові кольори. «З Днем Державного Прапора! Жовто-блакитні завжди разом», - зазначили у диппредставництві.

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Дипломати посольства Австрії в Україні оприлюднили спільне фото з українським прапором, на якому написали свої побажання українцям. «З нагоди Дня Державного Прапора України колектив посольства щиро вітає український народ. Ваш прапор є символом стійкості, і ми солідарні з вами. Нехай цей день надихне на єдність і силу для світлого майбутнього України», - зазначається у привітанні.

Представництво НАТО в Україні своє привітання проілюструвало фото з пам’ятними прапорцями на майдані Незалежності у Києві. 

«Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора – могутнього символу єдності, мужності та незламності українського народу», - акцентували у представництві Альянсу.

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Заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло для привітання обрав фото Національного антарктичного наукового центру України з пінгвіном, яке вже стало вірусним.

«Попередження: український прапор є скрізь, навіть там, де ви не очікували. Щасливого Дня Державного Прапора, Україно!» - написав дипломат.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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