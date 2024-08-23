З 25 серпня Україна планує відновити денний експорт електроенергії, повідомили в НЕК "Укренерго".
Коли Україна відновить експорт електроенергії в денні години
Зниження споживання, вихід із ремонту атомного енергоблока зумовлюють виникнення профіциту в енергосистемі у денні години, в які активно працюють сонячні електростанції.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Для збереження балансу є два такі варіанти:
- обмеження генерації українських СЕС;
- відновлення експорту електроенергії в денні години.
"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови", – зауважили в Укренерго.
Експорт відбуватиметься лише в період активної роботи СЕС. У періоди максимального споживання експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.
Україна залучить понад гігават балансувальних потужностей протягом року
Упродовж року Україна матиме понад гігават електроенергії на збалансування системи.
15 серпня "Укренерго" провело перший конкурентний аукціон на придбання 100 мегаватів послуг на збалансування системи, які будуть надаватися новозбудованими електростанціями та системами зберігання енергії.
Наразі атомна генерація від українських АЕС забезпечує до 60% споживання електроенергії.
Міненерго сподівається, що невдовзі Парламент розгляне урядовий законопроєкт про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.