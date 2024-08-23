З 25 серпня Україна планує відновити денний експорт електроенергії, повідомили в НЕК "Укренерго".

Коли Україна відновить експорт електроенергії в денні години

Зниження споживання, вихід із ремонту атомного енергоблока зумовлюють виникнення профіциту в енергосистемі у денні години, в які активно працюють сонячні електростанції.

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Для збереження балансу є два такі варіанти:

обмеження генерації українських СЕС;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови", – зауважили в Укренерго.

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Експорт відбуватиметься лише в період активної роботи СЕС. У періоди максимального споживання експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.