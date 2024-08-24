Мабуть, ніколи українці не відзначали це свято так, як у 2024-му.

10 років після початку чергової війни з Росією, третій рік повномасштабної агресії – саме в такий час ми живемо.

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І так, знаходимо сили, настрій на те, щоб сьогодні посміхнутися, озирнутися навколо і побачити, яка вона чудова, прекрасна, неповторна – наша Україна.

Ніколи раніше ми, українці, не відчували, НАСКІЛЬКИ дорогою є наша свобода, це право святкувати сьогодні День народження нової країни, яка нарешті постала 33 роки тому.

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Останніми роками наш народ платить величезну ціну за свободу, за те, що ми отримали історичний шанс відродитися, постати, розвиватися та йти у майбутнє.

Ціна ця – життя наших людей, наших воїнів світла, які зараз у борні за Незалежність України прикрили весь цивілізований світ від мороку, який несе сучасна Росія на чолі з закомплексованим диктатором Путіним

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Тож згадаймо сьогодні про них, маємо гідно нести світло волі, здобуте ними, та жити!

Саме так! Жити далі, бути готовими стати до бою, думати про майбутнє і…

Ніколи!

Ніколи не забувати про те, чого вартує наша свобода.

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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО! БУДЬМО!