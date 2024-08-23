Україна затвердила документ, який продовжує дію угоди про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Безстроковий транспортний безвіз із ЄС – подробиці
За словами Шмигаля, уряд домовився з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року, а наразі працює, аби зробити її безстроковою.
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Шмигаль нагадав, що "транспортний безвіз" полягає в лібералізації вантажних перевезень, завдяки якій компанії України можуть перевозити товари в Європу без особливих дозволів.
Це економить гроші, час і розширює доступ українських товарів до європейських ринків.
Україна та Норвегія продовжили транспортний безвіз
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня наступного року.
Наразі йдеться про продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів.
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Угода діє на транспорт, що відповідає стандартам екологічності Євро-5 та вище. Водії зобов’язані мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки. На борту також має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.
3 липня Україна та Норвегія погодили можливість продовження транспортного безвізу, і що він діятиме щонайменше до 30 вересня 2024 року.