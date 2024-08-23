Україна затвердила документ, який продовжує дію угоди про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Безстроковий транспортний безвіз із ЄС – подробиці

За словами Шмигаля, уряд домовився з ЄС, що угода буде подовжена до кінця червня 2025 року, а наразі працює, аби зробити її безстроковою.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Шмигаль нагадав, що "транспортний безвіз" полягає в лібералізації вантажних перевезень, завдяки якій компанії України можуть перевозити товари в Європу без особливих дозволів.

Advertisement

Це економить гроші, час і розширює доступ українських товарів до європейських ринків.