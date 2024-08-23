Тітарчука призначили заступником голови ДПС у січні 2020 року. До того він обіймав посади заступника міністра Кабміну, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, заступника голови Державної фіскальної служби.

Мельничук додав, що Михайла Тітарчука звільнили з посади заступника голови Державної податкової служби.

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"Кабінетом міністрів призначено Бортнікова Павла Геннадійовича заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", – зазначив представник Кабміну

23 серпня Кабінет міністрів призначив Павла Бортнікова заступником міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міністерство оборони працює над застосунком "Ветеран+"

Міністерство створило управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією у мирне життя.

Наступний крок Міноборони з іншими міністерствами полягає у роботі над застосунком "Ветеран+".

Сервіс по наданню послуг державою ветеранам уже в роботі, і міністерство застосовує найкращий міжнародний досвід для створення програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7, G20.

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5 серпня міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів.