Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією, повідомили в картці законопроєкту № 8371 на сайті Верховної Ради.

Стефанчук підписав закон про заборону російської церкви в Україні

У розділі "дати і стан проходження" зазначено, що голова ВР підписав документ 23 серпня. Законодавчий акт тепер направлений на підпис главі Української держави.

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20 серпня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією на території України.

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ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення.

Прийнятий закон встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, а також визначає, що саме розуміється під такими зв’язками.

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Згідно з даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення відкрили кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), а майже 50 із них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки.

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Російська церкву в Україні заборонили після того, як парламент ухвалив законопроєкт №8371.

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.