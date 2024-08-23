За перше півріччя 2024 року в Україні відкрилися понад 18 тис. нових компаній, повідомив Опендатабот.

Які компанії українці відкривають у 2024 році

Близько 12 тис. – товариства з обмеженою відповідальністю, а друге місце за кількістю посіли громадські організації з понад 1,7 тис. або 9,7%.

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Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. нових компаній.

Нові фермерські господарства та ОСББ становлять лише 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

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Інфографіка: Опендатабот

Де в Україні найбільше відкривають нових компаній

Найбільша кількість зареєстрована в Києві, тобто 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. У Львівській області їх 1,5 тис., що становить 8,2%. Трійку лідерів закрила Дніпропетровська область із 1,4 тис. або 7,9%.

Інфографіка: Опендатабот

Скільки перевірок на 2024 рік запланувала податкова

Понад 3,3 тис. перевірок запланувала цього року Державна податкова служба, 73% з яких припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.

Цього року перевірятимуть 2 450 компаній та 915 ФОПів. У червні до списку додалися ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

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В України у 2023 році відкрили 43 138 кримінальних проваджень щодо бізнесу, що є найбільшим показником із 2012 року.

5 015 українських приватних компаній згадали в судовому реєстрі як фігурантів кримінальних справ за 2023 рік. Шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, отриманих неправомірним шляхом, а чотири – у справах про колабораційну діяльність.