Сполучені Штати оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних із російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансами та товарами подвійного призначення, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Новий пакет санкцій США, який вплине на головні нафтові та газові проєкти РФ – що відомо

Під санкції потрапили такі компанії:

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ТОВ "Екропромстрой";

дочірня компанія "Новатек", якій передали 40% ТОВ "Арктик СПГ-2;

ТОВ "Межрегионстрой", яка будує об'єкти для проєкту "Восток Ойл" від "Роснефть";

ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект "СПГ Якутия";

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АТ "Стройсервис";

дві дочірні компанії "Росатома".

До санкційних списків внесли й російські інститути військових розробок, виробників дронів і електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби ВПК Росії.

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За даними Єрмака, під санкціями тепер і посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали постачання мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій.

"Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів "Су", – наголосив Єрмак.

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Наразі США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням.

До списку компаній, які підпадають під вимоги ліцензування експорту, додали 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн.

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