Сполучені штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Про це сказав президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським.

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Байден оголосив про новий пакет допомоги від США

«Я розмовляв з Президентом Зеленським, щоб… висловити непохитну підтримку народу України з боку Америки», - зазначив Байден та наголосив, що Україна була вільною, суверенною і незалежною державою.

Пакет включає ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, обладнання для боротьби з безпілотниками й протитанкові ракети, боєприпаси та мобільні ракетні комплекси для передової.

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Президент Володимир Зеленський подякував за виділення нового пакета оборонної підтримки від США.

«Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури», - написав він.

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Допомога від США на $125 млн: що отримає Україна

У Пентагоні розкрили вміст чергової допомоги Україні на 125 млн доларів.

Сюди увійдуть:

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Це вже 64 транш, який надали Україні із запасів Міноборони США з серпня 2021 року.