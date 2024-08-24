Сполучені штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Про це сказав президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським.
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Байден оголосив про новий пакет допомоги від США
«Я розмовляв з Президентом Зеленським, щоб… висловити непохитну підтримку народу України з боку Америки», - зазначив Байден та наголосив, що Україна була вільною, суверенною і незалежною державою.
Пакет включає ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, обладнання для боротьби з безпілотниками й протитанкові ракети, боєприпаси та мобільні ракетні комплекси для передової.
Президент Володимир Зеленський подякував за виділення нового пакета оборонної підтримки від США.
«Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури», - написав він.
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Допомога від США на $125 млн: що отримає Україна
У Пентагоні розкрили вміст чергової допомоги Україні на 125 млн доларів.
Сюди увійдуть:
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Це вже 64 транш, який надали Україні із запасів Міноборони США з серпня 2021 року.