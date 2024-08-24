Протягом 33 років історії нової, незалежної України відбувалося багато подій, які поступово змінювали країну. Були, як погані, так і хороші. Проте всі вони робили націю сильнішою та згуртованішою.

Kyiv Post спробував глянути на найважливіші події історії 33 років незалежності України очима "зумерів", тобто тих, хто іншої країни просто не бачив, бо народився вже у новій країні.

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В'ячеслав Чорновіл заносить прапор у Верховну Раду

24 серпня 1991 року вперше до парламенту внесли жовто-синій прапор. Він ознаменував початок нової епохи, незалежної України. Ця подія позначила Україну, як окрему державу. Гордість та відчуття свободи переповнювало депутатів та людей під Верховною Радою.

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Депутати, очолювані Чорноволом вносять прапор України у Верховну раду. На фото попереду - Іван Заєць, по боках тримають прапор В'ячеслав Чорновіл і Олександр Гудима. Фото: censor.net

Більше по темі «Тризуб» – гордий символ України Золотий Тризуб, один із державних символів України, у цей переломний період історії народу набув особливого, сакрального значення.

Нова Конституція України

28 червня 1996 року Україна отримала нову Конституцію. Марафон дискусій, заперечень та погоджень дав можливість закріпити права для нової держави та її громадян. Традиції, закладені Пилипом Орликом отримали логічне продовження після знаменитої "конституційної ночі".

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Гривня - нова, справжня, національна валюта

З 2 по 16 вересня 1996 року була проведена грошова реформа. Українці перестали бути паперовими мільйонерами "в купонах", у них з’явилися справжня валюта. А "батьком" нової гривні, всі це знають, став Вадим Гетьман, свого часу голова НБУ.

Українці вийшли в космос

19 листопада 1997 Леонід Каденюк разом із міжнародною групою космонавтів полетів у космос на шатлі Columbia місії STS-87. Нарешті там, за обрієм, замайорів український прапор і пролунав гімн України. Політ пройшов вдало й команда повернулася на Землю.

Леонід Каденюк разом із міжнародною групою космонавтів перед вильотом у космос на шатлі Columbia місії STS-87 Фото: champion.com.ua

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Папа Римський в Україні

23 червня 2001 року Папа Римський Іван Павло II приїхав в Україну, попри спротив Росії. Чи найвідоміший поляк (Кароль Войтила у "цивільному житті") в історії людства, Іван Павло ІІ звернувся до людей українською, чим, може, трохи присоромив усіх російськомовних українців. Головною метою його візиту було налагодження дружніх відносини між конфесіями в країні.

Іван Павло ІІ у "папамобілі" під час візиту в Україну. Фото: radiosvoboda.org

"Мрія" здійснила перший комерційний політ

31 січня 2002 року найбільший літак в історії людства, «Мрія» здійснив свій перший комерційний політ. Маршрут пролягав зі Штутгарта до королівства Оман. «Мрія» перевозила вантаж із продуктами харчування для американських військових вагою 187,5 тонн. Після цього польоту літак здобув репутацію цінного помічника для гуманітарних організацій. У 2022 році росіяни знищили літак, але ніколи не знищать нашу Мрію. Пам'ятаємо!

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Літак Ан-225 «Мрія» — найбільший в світі літак. Фото: ubn.news

Україна вперше перемогла на Євробаченні

2004 року вперше в історії українська співачка Руслана виграла 49-ий пісенний конкурс Євробачення. Пісня Wild Dances та автентичний номер підкорив журі, глядачів та всю Європу. За виступ українці здобули 280 балів. Після Руслани будуть Джамала, Kalush. Але це все буде потім.

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Руслана, переможниця «Євробачення-2004». Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.ua

Помаранчева революція

22 листопада 2004 року прихильники Віктора Ющенка вийшли на вулиці з помаранчевими прапорами (колір виборчої кампанії кандидата в президенти) і заявили про фальсифікацію результатів виборів. Після т.зв. третього туру виборів перемогу здобув Віктор Ющенко. Ця подія змінила хід історії України, повернула її на шлях до справжньої Незалежності.

Помаранчева революція. Фото: investory.news

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У продаж вийшов Stalker

20 березня 2007 світ побачила українська комп’ютерна гра S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl. Розробка київської компанії GSC Game World, ця гра, слід за стратегією “Козаки” (Cossacks) стала культовою і точно вплинула на імідж нашої країни.

Dota major

21 серпня 2011 року українська команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу на світовому чемпіонаті з гри Dota 2. Наші перемогли китайську команду з рахунком 3:1, здобули приз розміром один мільйон доларів і назавжди закріпили українців в елітному дивізіоні світового кіберспорту.

NAVI - переможці світового чемпіонату з Dota 2. Фото: gameinside.ua

Футбольне Євро 2012 в Україні

З 8 червня по 1 липня 2012 в Україні та Польщі пройшла фінальна частина 14-го чемпіонату Європи з футболу. Задля комфортного пересування вболівальників, між містами України запустили швидкісний потяг "Хюндай". Великі міста, які приймали матчі, отримали поштовх для розвитку. Тоді зійшла зірка "Донбас-Арени", яку вже багато років поступово руйнують росіяни та їхні посіпаки, терористи т.зв. "ДНР". Пам’ятаємо. І "Шахтар" ще зіграє у своєму домі!

Талісмани Євро-2012: Славек і Славко. Фото: detector.media

Революція гідності

30 листопада 2013 року розпочалася Революція гідності. На Майдан Незалежності вийшли студенти та небайдужі, які були проти відмови тодішнього президента Януковича від курсу на європейську інтеграцію. У ніч на 1 грудня активістів жорстоко розігнала поліція. Після цього на Майдан прийшло більше людей, акція переросла у «Євромайдан». Влада намагалася зачистити центр міста, дійшло до вбивства людей. Так в історії України з’явилася Небесна сотня - ті, хто загинув від рук силовиків тоді. Про учасників тих подій білоруси з "Ляписа Трубецкого" написали знамениту пісню "Воины света". Після втечі Януковича, Росія почала війну проти України, яка триває вже понад 10 років.

Революція гідності. Фото: 24tv.ua

Декомунізація

У 2015 в Україні розпочалася декомунізація, тобто процес позбавлення країни від наслідків комуністичної ідеології. Процес, подекуди, ще триває, але тоді все почалося зі зміни назв міст та вулиць: Дніпропетровськ — Дніпро, Артемівськ — Бахмут, Кіровоград — Кропивницький, Дзержинськ — Торецьк та багато інших. З вулиць наших міст зникли пам’ятники Миколі Щорсу, Леніну, Сталіну та інших. Пізніше на гербі Батьківщини-матері змінили радянський герб та український тризуб.

Вигляд герба на щиті Батьківщини-матері "до" і "після". Фото: mtu.gov.ua

Безвіз

11 травня 2015 року Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвізовий режим для України, та вже 17 травня підписала відповідний документ. Це надало можливість українцям із біометричним паспортом в’їжджати на територію Європи без віз терміном до 90 днів протягом пів року. Великий крок до майбутньої Угоди про асоціацію з ЄС, до реальної євроінтеграції. Тоді ми почали по справжньому повертатися до європейської цивілізації, вириватися з тенет євразійства, яке нам нав'язували з Північного сходу.

Усик - абсолютний чемпіон світу з боксу

19 травня 2024 року пройшов бій українського боксера Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій тривав усі 12 раундів. За рішенням суддів перемогу здобув Усик - він став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в еру чотирьох основних поясів. Справа братів Кличків отримала гідного наступника.

Усик - абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі. Фото: isport.ua

Нова історія України, якій сьогодні лиш 33 роки, строката, барвиста, часом трагічна.

Але! Вона ще раз свідчить, українці, які завжди боролися за свою незалежність, право голосу, звучать у світі все гучніше, більше.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАС! БУДЬМО!