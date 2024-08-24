Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва.
Він має взяти участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
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Про це повідомила канцелярія польського президента.
Дуда прибув до Києва у День незалежності
«Розпочався візит Президента Анджея Дуди в Україну. Президент Республіки Польща бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України»,- повідомила канцелярія польського лідера.
До повідомлення додали відео з прибуттям Дуди на залізничний вокзал у Києві і його зустріч українськими офіційними особами.
#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug
Це четвертий візит Дуди до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Зокрема, Дуда разом з президентом Литви Гітанасом Науседою були першими закордонними главами держав, які відвідали Київ після початку повномасштабної агресії РФ - 13 квітня 2022 року. Востаннє польський президент був в Україні у червні 2023 року.
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