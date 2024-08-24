Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. 

Він має взяти участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. 

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Про це повідомила канцелярія польського президента. 

Дуда прибув до Києва у День незалежності

«Розпочався візит Президента Анджея Дуди в Україну. Президент Республіки Польща бере участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України»,- повідомила канцелярія польського лідера.

До повідомлення додали відео з прибуттям Дуди на залізничний вокзал у Києві і його зустріч українськими офіційними особами.

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Це четвертий візит Дуди до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. 

Зокрема, Дуда разом з президентом Литви Гітанасом Науседою були першими закордонними главами держав, які відвідали Київ після початку повномасштабної агресії РФ - 13 квітня 2022 року. Востаннє польський президент був в Україні у червні 2023 року.

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Глава держави пообіцяв гідну відповідь росіянам і запевнив - українська відповідь прилетить у кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для нашої держави. 

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Президент наголосив, що зло, яке російські окупанти принесли в Україну, повернулося на їхню територію. Це закономірно та справедливо, вважає Володимир Зеленський. 

«Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах», - зазначив глава держави. 

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