Зло, яке російські окупанти принесли в Україну, повернулося на їхню територію. Це закономірність та встановлення справедливості.

Про таке сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня незалежності.

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«Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах», - зазначив глава держави.

Президент записав звернення на Сумщині

Він записав відео на Сумщині біля річки Псел, що поряд із кордоном Курської області.

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Глава держави запевнив - українська відповідь прилетить у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для нашої держави і людей.

«Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі. 913 днів тому зокрема й через Сумщину Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас», - сказав глава держави.

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Однак, попри всі прагнення РФ знищити Україну, ми відзначаємо 33-й День Незалежності.

При цьому, «те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім», наголосив президент.