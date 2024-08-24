Зло, яке російські окупанти принесли в Україну, повернулося на їхню територію. Це закономірність та встановлення справедливості.
Про таке сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня незалежності.
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«Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах», - зазначив глава держави.
Президент записав звернення на Сумщині
Він записав відео на Сумщині біля річки Псел, що поряд із кордоном Курської області.
Глава держави запевнив - українська відповідь прилетить у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для нашої держави і людей.
«Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі. 913 днів тому зокрема й через Сумщину Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас», - сказав глава держави.
Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»
Однак, попри всі прагнення РФ знищити Україну, ми відзначаємо 33-й День Незалежності.
При цьому, «те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім», наголосив президент.
Україна дасть гідну відповідь РФ, - Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що тепер замість того, щоб намагатися перетворити наші землі на буферну зону, росіяни мають думати, аби їх країна не стала буферною федерацією.
Глава держави обіцяє гідну відповідь окупантам.
«Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й «кинджали», за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатися під землею. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: «Саваслейка», «Оленья», «Енгельс». Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь», - зауважив український лідер.
Володимир Зеленський додав, що не буде «хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії».