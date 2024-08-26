Сили та засоби протиповітряної оборони уразили близько 15 російських ракет, що прямували на Київ.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, черговий масований, комбінований ракетно-дроновий удар по Україні розпочався близько 3-ї години ночі з атаки численних ударних безпілотників. До 10 таких дронів (на кшталт Shahed) з різних напрямків заходили на Київ, але ППО усі ворожі безпілотні апарати знищила ще на підступах до міста.

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Що відомо про ракетну атаку РФ на Україну 26 серпня

Близько 5-ї години ранку Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що загарбники підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Військово-морські сили України зафіксували вихід у море чотирьох носіїв ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

Більше по темі СБУ затримала ще двох поплічників РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби За гроші вони спершу розвідували локації цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей.

Згодом ворог підняв у небо шість стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім три МіГ-31К з ракетами "Кинджал".

"До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії", - зазначив Попко.

За попередньою інформацією, підкреслив він, "головною метою складної, комбінованої атаки усіх цих численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об’єкти інфраструктури. На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних ракет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал".

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Скільки ракет "на Київ" збила ППО

ППО уразила близько 15 ракет (про тип та кількість пізніше повідомлять Повітряні сили).

"Прямо зараз триває атака на Київ ударних БПЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин", - наголосив начальник КМВА.

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Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих, але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося запровадити екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням у багатьох районах столиці.

Тому, повідомив Попко, він "видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх пунктів незламності. Енергетики працюють, щоб повернути світло в домівки киян".