Президент України Володимир Зеленський у своєму емоційному зверненні до українців під час масованої комбінованої ракетної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України сказав усе, що він думає про диктатора Путіна.

«Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор.

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І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо.

Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.

Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор.

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Потрібні рішення», - наголосив Президент України.