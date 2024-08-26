Президент України Володимир Зеленський у своєму емоційному зверненні до українців під час масованої комбінованої ракетної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України сказав усе, що він думає про диктатора Путіна.

«Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо.

Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.

Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
Більше по темі

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

Потрібні рішення», - наголосив Президент України.

 

Масована комбінована атака України 26 серпня – що відомо

Зранку 26 серпня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку ракетами і БПЛА території України.

Наразі відомо, що внаслідок атаки, за інформацією Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей України, є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, поранені та загиблі.

Advertisement

Через атаку по всій Україні запровадженні екстрені відключення світла.

Відомо, що по Україні запустили ракети Х-22 та Х-101, "Кинжали" різні типи безпілотників.

Зеленський вже анонсував на завтра пресконференцію, на якій має розповісти про подальші кроки України на шляху до справедливого миру.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ППО збила понад 200 повітряних цілей під час наймасованішої атаки Росії Ракетні обстріли
ППО збила понад 200 повітряних цілей під час наймасованішої атаки Росії
Київ Пост
5г тому
Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає Київ
Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає
Юлія Струк
6г тому
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки ВАЖЛИВО Київ
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
Київ Пост
6г тому
У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей Київ
У Києві під час ракетної атаки на станціях метро укривалися понад 50 тис. людей
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський завтра проведе пресконференцію
Далі » ППО збила понад 10 російських ракет, які летіли на Київ