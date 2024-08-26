Президент України Володимир Зеленський у своєму емоційному зверненні до українців під час масованої комбінованої ракетної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України сказав усе, що він думає про диктатора Путіна.
«Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор.
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І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо.
Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.
Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор.
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
Потрібні рішення», - наголосив Президент України.
Масована комбінована атака України 26 серпня – що відомо
Зранку 26 серпня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку ракетами і БПЛА території України.
Наразі відомо, що внаслідок атаки, за інформацією Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей України, є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, поранені та загиблі.
Через атаку по всій Україні запровадженні екстрені відключення світла.
Відомо, що по Україні запустили ракети Х-22 та Х-101, "Кинжали" різні типи безпілотників.
Зеленський вже анонсував на завтра пресконференцію, на якій має розповісти про подальші кроки України на шляху до справедливого миру.