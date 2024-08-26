З початку українського наступу в Курську область українці взяли у полон понад 240 російських військових у Курській області, як свідчить аналіз The Washington Post.

Видання дослідило понад 130 фото і відео, які задокументували капітуляцію російських військових від початку наступу 6 серпня.

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Більшість кадрів, знятих українськими військовими та згодом поширених у соціальних мережах, свідчать, що у полон українців потрапили щонайменше 247 російських військових.

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The Washington Post визначив геолокацію відео, а саме такі головні місця: село Свердликове поблизу кордону з Україною, де було захоплено 29 військових, і пункт пропуску Суджа, де взяли у полон ще 40 росіян.

Журналісти виключили з аналізу неперевірені відео та фото, проте припустили, що реальна кількість полонених може бути більшою. Українські військові джерела також вказували, що кількість полонених росіян може сягати сотень.

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На кадрах, оприлюднених українськими військовими ,видно, що частина полонених бійців – строковики.

У попередній своїй публікації від середини серпня The Washington Post докладно розповідав про колонію, де утримували полонених російських військових.

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За словами її начальника, за перші 10 днів наступу українських військ через неї пройшли 320 російських в'язнів, з них лише 20% були професійними військовими, а більшість – строковики.

Обмін полоненими між Україною та Росією – останні новини

У 33-й День Незалежності України, 24 серпня 115 українських вояків були звільнені з російського полону і повернулися додому.

Це був перший обмін з моменту, коли Збройні сил України розгорнули наступ у Курській області та 55-й обмін взагалі. Під час наступу українців змогли захопити у полон сотні ворожих солдатів, завдавши Росії однієї з найболючіших поразок.

Українська сторона офіційно не коментує оперативні подробиці боїв у Курській області, однак, українські високопосадовці заявили, що щонайменше сотні російських військових вдалося взяти у полон за останні десять днів.

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За непідтвердженими даними українських військових і ЗМІ, загальна кількість російських військовослужбовців, взятих у полон, становить від 1000 до 2000 осіб, і ця цифра зростає щодня.

Востаннє сотні російських військовослужбовців потрапляли у полон у 1996 році, під час Першої чеченської війни, коли чеченські партизани раптовим ударом оточили та захопили десятки баз і польових позицій російських підрозділів, дислокованих навколо столиці Чечні міста Грозного.