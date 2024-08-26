Служба безпеки України затримала в Харкові інформатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шпигував за українськими військами, зокрема за позиціями зенітно-ракетних комплексів Patriot.

СБУ затримала інформатора ФСБ, який намагався надати росіянам позиції Patriot

У разі отримання відповідних даних, росіяни планували здійснити повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

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Затриманим виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини.

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Він об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано передавав координати українських захисників. Потім зловмисник позначав потенційні цілі на картах Google, робив їхній детальний опис і месенджером пересилав російському куратору.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує інформатору ФСБ, який намагався надати росіянам позиції Patriot

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

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Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на заводи БпЛА на Дніпропетровщині

Служба безпеки України повідомила про знешкодження ще однієї агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла на Дніпропетровщині й готувала координати для повітряних ударів по об’єктах регіону.

ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих мешканців через Телеграм-канал.

Агенти діяли окремо, але звітували єдиному куратору. Зловмисники використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких випитували потрібну інформацію про заводи безпілотників.