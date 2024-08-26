У Києві під час масованої комбінованої атаки 26 серпня на станціях метрополітену укривалися майже 52 тис. людей, повідомили в КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Скільки людей укривалися на станціях метро у Києві під час ракетної атаки

"Сьогодні, 26 серпня, під час чергової масованої ракетної атаки на Київ на станціях столичного метрополітену укривалися майже 52 000 людей, із яких 4500 – діти", – зазначив Поворозник.

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Однак, згідно з даними КМДА, попри таку кількість людей, які перебували у вестибюлях та на платформах станцій, працівники підземки забезпечили безперебійний рух поїздів і надійну роботу станцій у режимі укриття.

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Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня – що треба знати

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