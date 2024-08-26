Як Україна відповість Росії на масований комбінований обстріл 26 серпня

Керівник Міноборони зауважив, що ракетний удар 26 серпня став черговим доказом необхідності для України отримання далекобійної зброї та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

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"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані будинки, порушена критична інфраструктура", – зазначив Умєров.

Україна готує відповідь для РФ на комбінований обстріл 26 серпня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки

Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Більше по темі Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати дамбу Київської ГЕС ракетами неможливо.

О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.

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Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова засудила чергову ракетну атаку РФ і закликала союзників постачати більше ППО для підтримки України