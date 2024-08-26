Україна готує відповідь для РФ на комбінований обстріл 26 серпня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Як Україна відповість Росії на масований комбінований обстріл 26 серпня
"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані будинки, порушена критична інфраструктура", – зазначив Умєров.
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Керівник Міноборони зауважив, що ракетний удар 26 серпня став черговим доказом необхідності для України отримання далекобійної зброї та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.
"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", – наголосив міністр оборони.
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки
Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.
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