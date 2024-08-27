Порушення російським ударним дроном повітряного простору Польщі, яке сталося напередодні під час масованого ракетного обстрілу України, є тестуванням системи ППО Польщі і залякуванням Заходу.
Таку думку в коментарі кореспондентові Укрінформу висловив колишній командувач ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗС Польщі Ярослав Крашевський.
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«Я вважаю, що це була провокація з російського боку»,- заявив експерт.
На його думку, навряд чи російський «Шахед» відхилився від заданої цілі на території України. Йдеться про тестування росіянами системи ППО Польщі й перевірки алгоритму дій НАТО у випадку такого розвитку подій.
Він також вважає цей крок елементом залякування Росією Польщі і НАТО, щоб вони активно не допомагали Україні.
Крашевський переконаний, що в разі появи такої цілі у повітряному просторі країни її «потрібно негайно збивати». В іншому випадку Росія продовжуватиме так діяти й надалі.
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Експерт переконаний, що збивати такого роду цілі польська система ППО має над територією як Польщі, так і України.
«Якщо такий обʼєкт буде збито над Україною, то він не вдарить по дитячій лікарні, електростанції, станції очищення води, трубопроводу. Це потрібно українцям», - зазначив Крашевський.
Він зауважив, що збиття повітряної цілі над Україною елементами системи ППО Польщі несе з собою ризики того, що уламки протиракети можуть когось поранити на землі. Однак, на його переконання, цей ризик є значно меншим від прямого влучання запрограмованої російської ракети чи дрона-камікадзе по цілі в Україні з вірогідними летальними наслідками.
Наймасованіший комбінований обстріл України 26 серпня – що відомо
Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
1 крилату ракету Х-22;
99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.
Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.
Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.
Близько 15:30 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.
Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.
О 14:30 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.
До ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. Частина з них досі працює над ліквідацією наслідків.