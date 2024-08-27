Порушення російським ударним дроном повітряного простору Польщі, яке сталося напередодні під час масованого ракетного обстрілу України, є тестуванням системи ППО Польщі і залякуванням Заходу.

Таку думку в коментарі кореспондентові Укрінформу висловив колишній командувач ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗС Польщі Ярослав Крашевський.

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«Я вважаю, що це була провокація з російського боку»,- заявив експерт.

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На його думку, навряд чи російський «Шахед» відхилився від заданої цілі на території України. Йдеться про тестування росіянами системи ППО Польщі й перевірки алгоритму дій НАТО у випадку такого розвитку подій.

Він також вважає цей крок елементом залякування Росією Польщі і НАТО, щоб вони активно не допомагали Україні.

Крашевський переконаний, що в разі появи такої цілі у повітряному просторі країни її «потрібно негайно збивати». В іншому випадку Росія продовжуватиме так діяти й надалі.

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Експерт переконаний, що збивати такого роду цілі польська система ППО має над територією як Польщі, так і України.

«Якщо такий обʼєкт буде збито над Україною, то він не вдарить по дитячій лікарні, електростанції, станції очищення води, трубопроводу. Це потрібно українцям», - зазначив Крашевський.

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Він зауважив, що збиття повітряної цілі над Україною елементами системи ППО Польщі несе з собою ризики того, що уламки протиракети можуть когось поранити на землі. Однак, на його переконання, цей ризик є значно меншим від прямого влучання запрограмованої російської ракети чи дрона-камікадзе по цілі в Україні з вірогідними летальними наслідками.

Наймасованіший комбінований обстріл України 26 серпня – що відомо

Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

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1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

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Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Близько 15:30 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

О 14:30 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

До ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. Частина з них досі працює над ліквідацією наслідків.