Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі Х повідомив, що Україна скликала засідання Радбезу ООН через останній ракетний обстріл території нашої країни, який Росія вчинила в понеділок, 26 серпня.

«Україна і країни-партнери з кола членів Ради Безпеки ООН ініціювали засідання Ради для розгляду останніх подій у ході агресії російського режиму проти України і їх наслідків. Події цього понеділка будуть в центрі уваги», – написав український дипломат.

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Кислиця також наголосив, що «все сказане російськими терористами стане не лише частиною офіційного протоколу засідання, але й предметом розгляду майбутніх трибуналів над воєнними злочинцями на чолі з їхнім кремлівським фюрером».

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

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Kyiv Post зібрав головні тези з виступу Президента України під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

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Близько 15:30 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

О 14:30 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

До ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. 

Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

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