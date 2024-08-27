Сполучені Штати зосередилися на посиленні повітряної оборони України після масштабної атаки 26 серпня, пише Голос Америки, цитуючи координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

США зосередилися на посиленні ППО України й засудили масовану атаку 26 серпня

За словами Кірбі, масований удар РФ по Україні 26 серпня був класичною схемою дій Владіміра Путіна щодо атак на енергетичну інфраструктуру.

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"Під час атаки сили ППО України спрацювали дуже добре", – наголосив речник Ради нацбезпеки США.

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Він додав, що збити вдалося не все, але українці знешкодили більшість повітряних цілей.

"Тож ми повинні зробити так, щоб вони могли продовжувати це робити. Тому ми зосереджені на [посиленні української ППО – ред.] перехоплювачами й системами протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від союзників і партнерів", – зауважив Кірбі.

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Ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

Близько 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

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Згідно з даними Президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

У Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

Пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок масштабного обстрілу.