У ніч проти 28 серпня внаслідок дронового нальоту спалахнула пожежа на комбінаті "Атлас" під Каменськ-Шахтинськом у Ростовській області в Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Наліт дронів на нафтобазу в Ростовській області Росії 28 серпня

Дрони налетіли на нафтобазу близько 2:45 за місцевим часом. Приблизно в цей час вибухи чули й  жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

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Своєю чергою, губернатор Ростовської області Василій Голубєв заявив, що близько 3:00 в області нібито знешкодили чотири безпілотники. 

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Повідомляється, що на комбінаті "Атлас" унаслідок атаки сталося займання.

Згідно з даними АSTRА, комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів.

А в серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та Росрезерву в межах навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях відпрацьовувалися три способи  транспортування нафтопродуктів для потреб армії – автомобільний, залізничний та трубопровідний.

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Воїни ГУР підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області РФ

24 серпня українські розвідники вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області. 

Військові України атакували великий склад ворога, який розташований поблизу російського населеного пункту Острогозьк. Уражений склад БК належав угрупуванню військ "Запад" Збройних сил РФ. 

У ніч на 24 серпня росіяни поскаржилися на атаку дронів у Воронезькій області. 

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