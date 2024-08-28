У ніч проти 28 серпня внаслідок дронового нальоту спалахнула пожежа на комбінаті "Атлас" під Каменськ-Шахтинськом у Ростовській області в Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Наліт дронів на нафтобазу в Ростовській області Росії 28 серпня
Дрони налетіли на нафтобазу близько 2:45 за місцевим часом. Приблизно в цей час вибухи чули й жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.
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Своєю чергою, губернатор Ростовської області Василій Голубєв заявив, що близько 3:00 в області нібито знешкодили чотири безпілотники.
Повідомляється, що на комбінаті "Атлас" унаслідок атаки сталося займання.
Згідно з даними АSTRА, комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів.
А в серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та Росрезерву в межах навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях відпрацьовувалися три способи транспортування нафтопродуктів для потреб армії – автомобільний, залізничний та трубопровідний.
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