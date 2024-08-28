Уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Велика Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у РФ

За даними видання, британський прем'єр Кір Стармер не хоче провокувати скандал і дотримується консультативного підходу до переговорів зі США з цього питання.

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Зазначається, що ракети Storm Shadow є спільною британсько-американською розробкою, і тому для їх використання потрібен дозвіл Вашингтона.

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Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена занепокоєна тим, що використання Україною цих ракет у війні проти РФ без схвалення США може загострити ситуацію і призвести до втягування американських військ.

Штати також приватно висловили власне невдоволення поспішною позицією Британії щодо постачання військової техніки Україні.

Більше по темі Як «російська стратегія» президента Байдена зміцнила вісь автократій Сподівання на те, що наступний президент США запропонує сміливішу політику щодо Росії, стосуються не лише України, але й протидії диктатурам, які загрожують західній демократії та верховенству права.

Водночас Велика Британія стала першою західною країною, яка пожертвувала Україні бойові танки, і прагнення країни постачати Києву літаки F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні через думку про те, що країна намагається підштовхнути Сполучені Штати до ухвалення аналогічних рішень.

Британія тисне на союзників, аби дозволити Україні бити Storm Shadow по Росії

Британські посадовці намагаються переконати союзників дозволити використання крилатих ракет Storm Shadow Україною на території Росії.

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Через ризик ескалації, за даними The Times, уряди досі не дозволяли Україні використовувати зброю великої дальності, яка могла би вражати російські міста та села.

Велика Британія раніше вже дозволила Києву вражати цілі в Росії, використовуючи будь-яку зброю, яку їй було поставлено, за винятком ракет великої дальності.

Водночас прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що передані Києву ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Зеленський раніше вкотре звернувся до західних союзників із проханням дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів вглиб території Росії.

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12 серпня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорив із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню можливість зняття заборони на удари по військових цілях у Росії.