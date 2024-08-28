Служба безпеки України викрила чергових колаборанток, які на початку повномасштабного вторгнення співпрацювали з Росією в Харківській та Херсонській областях.

СБУ викрила двох колаборанток, які готували псевдореферендуми Росії

Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини, яка після захоплення Бериславського району влаштувалася до окупаційного виборчкому, який росіяни обладнали на території громади.

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Там вона робила бюлетені й у супроводі військових обходила двори, де збирала голоси.

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У разі відмови поставити підпис на підтримку Кремля жінка погрожувала переслідуванням від Росії.

Після звільнення правобережжя регіону вона втекла на Хмельниччину, де переховувалася під виглядом переселенки.

Іншою зловмисницею виявилася секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини, яка під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації.

Більше по темі СБУ знешкодила наркосиндикат, який регулярно виробляв важкі психотропи Щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг психотропів на суму понад 20 млн гривень за цінами чорного ринку.

Там вона збирала дані односельців, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону.

Яке покарання загрожує колаборанткам, які готували псевдореферендуми Росії

Після деокупації селища зловмисниці намагалася сховатися, але правоохоронці встановили її місце перебування та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Водночас продавчині з правобережжя Херсонщини повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ затримала двох чергових колаборанток на Харківщині

Служба безпеки України повідомляла про затримання двох колаборанток із Харківщини, які співпрацювали з Росією на початку повномасштабної війни.

Серед затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи, яка виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої російської псевдоадміністрації.

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Вона нараховувала зарплати в рублях і розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь ворога.

Ще однією зловмисницею виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.