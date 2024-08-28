Польща наступного року планує збільшити витрати на оборону до 4,7% від ВВП країни, тобто майже 187 млрд злотих (приблизно 48 млрд доларів), пише RMF24.

На який відсоток від ВВП Польща збільшить витрати на оборону у 2025 році

У середу Рада міністрів Польщі збирається на спеціальне засідання, де головним питанням стане затвердження бюджету на 2025 рік.

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Витрати на обороноздатність можуть зрости на 0,6% порівняно з нинішніми на рівні 4,1%.

Якщо ці витрати на оборону в наступному році у Польщі зростуть до майже 5%, то Варшава стане лідером серед усіх країн Північноатлантичного союзу за цим показником.4

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У Польщі провели військову операцію з посилення захисту неба

Польська армія з 1 серпня розпочала військову операцію "Східна зоря", спрямовану на посилення захисту неба у східних регіонах країни.

Вона, як і раніше анонсована операція "Безпечне Підляшшя" – реакція на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України.

Операція передбачає постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, навчання та координацію із союзниками.

На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартувала військова операція "Безпечне Підляшшя" до якої долучилися 17 тис. солдатів. За нову операцію відповідає 18-та механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема й ті, які брали участь у місії в Косові.