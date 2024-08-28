У Києві зафіксували температурний рекорд

Це перевищило попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5°С.

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Згідно з даними обсерваторії, 27 серпня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 33,8°С.

27 серпня у столиці України зафіксували рекордний показник максимальної температури повітря, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві менш ніж за добу випала рекордна кількість опадів

Нагадаємо, що 12 червня пройшла злива, опади якої становили понад половину місячної норми. Остання злива з такою кількість опадів була в столиці 30 років тому.

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Станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випала більш ніж половина місячної норми.

Найскладніший період літа для української енергетики вже позаду

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 26 липня заявив, що найскладніший період літа в енергетиці України вже позаду.

Більше по темі СБУ затримала ще двох поплічників РФ, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби За гроші вони спершу розвідували локації цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей.

За його словами, є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду, оскільки аномальна спека спала і зменшилося споживання електроенергії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.